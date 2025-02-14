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Про событие
NAOMI bistro приглашает на вечеринку, посвященную Дню всех влюблённых. Наверняка, исходя из названия, организаторы подготовили что-то антивалентиновое. Как минимум развлекать в этот вечер будет DJ Breaking Dub. Dress code: элементы красного.
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