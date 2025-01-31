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Ван Гог
улица Бурхана Шахиди, 7
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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Про событие
При создании проекта художник Артур Голяков опирался на стереотипы о жизни живописца и его искусстве. На картинах будет представлена привычная жизнь Ван Гога, но стилизованная под современность: скриншоты с едой, картинки из переписок, стоковые изображения и другое. 31 января в 19:00 и 1 февраля в 14:00 будут проходить экскурсии-медиации с Артуром Голяковом. Художник расскажет о создании проекта и своих идеях..
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