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Ван Гог

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

При создании проекта художник Артур Голяков опирался на стереотипы о жизни живописца и его искусстве. На картинах будет представлена привычная жизнь Ван Гога, но стилизованная под современность: скриншоты с едой, картинки из переписок, стоковые изображения и другое. 31 января в 19:00 и 1 февраля в 14:00 будут проходить экскурсии-медиации с Артуром Голяковом. Художник расскажет о создании проекта и своих идеях..

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