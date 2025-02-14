Пусть воспылает любовь к металлу в день Всех Влюблённых! Февраль озарится кострами горящих от страсти сердец, приходи отмечать этот день энергичным хэдбэнгингом под звуки чарующих, нежных, завораживающих, пленяющих и околдовывающих женских голосов. Попробуй устоять и не влюбиться в металл с новой силой, ведь лайн-ап выступающих просто не позволит тебе это сделать: — Witchcraft — Altersight — Today We Are — Valen'Time Начало в 19:00, открытие дверей в 18:00