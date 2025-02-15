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Ecstatic Dance

улица Чапаева, 17

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Представь себе вечер, где можно забыть про обязанности, «надо» и «нельзя», и просто быть собой. В ритме танца ты откроешь радость, свободу и внутреннюю силу. Погружение в детство: На один вечер ты вернёшься в беззаботное время, когда всё было просто. Сможешь веселиться, дурачиться, бегать, прыгать и изобретать без страха ошибок! Лежать ногами вверх, строить дом из подушек, ловить мыльные пузыри — почувствуешь, что легко быть собой, как в детстве :) Программа вечера: - Расслабляющая музыка для мягкого старта - Разминка с телесно-ориентированным психотерапевтом - Танцевальный сет от двух диджеев с темой «детство» - Живая музыка (саундхилинг) для заземления после танца - Общение в кругу единомышленников Важно: Событие пройдет без алкоголя и запрещённых веществ, чтобы соединяться с собой настоящим. Участники танцуют в свободной одежде. Скидка за подписку на любого из диджеев, подробности смотри тут: https://t.me/masha_samoylova/218

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