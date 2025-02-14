Мещера
Кроп Арена, проспект Шолохова, 270/1
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 3600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Яркие представители российской сцены, создающие уникальную смесь тёмного фолка и экстремального метала, похожего на саундтрек из фэнтазийных кинематографических полотен. Эта музыка вихрем обрушивается на слушателя, погружая его в атмосферу страхов перед мрачными мифическими существами, и заставляет почувствовать себя героем древних сказаний. Новый альбом «Песни вечных ветров» наполнен магическими композициями, среди которых, уже вышедшие синглы «В безмолвной печали», «Тёмный день» и «Хозяин солнца», способные перенести каждого в загадочный мир мифов и легенд.
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