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Мещера

Кроп Арена, проспект Шолохова, 270/1

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от 1200₽ до 3600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Яркие представители российской сцены, создающие уникальную смесь тёмного фолка и экстремального метала, похожего на саундтрек из фэнтазийных кинематографических полотен. Эта музыка вихрем обрушивается на слушателя, погружая его в атмосферу страхов перед мрачными мифическими существами, и заставляет почувствовать себя героем древних сказаний. Новый альбом «Песни вечных ветров» наполнен магическими композициями, среди которых, уже вышедшие синглы «В безмолвной печали», «Тёмный день» и «Хозяин солнца», способные перенести каждого в загадочный мир мифов и легенд.

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