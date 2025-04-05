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Девичник в йога-студии

Ипподромный переулок, 1к2, (7 минут пешком от метро Пионерская)

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Девичник с основательницей студии Oh, woman! — поддерживающее, тёплое мероприятие. В программе вечера: - вино и фрукты - душевные разговоры в компании девушек - настольные игры Ведущая: Александра Воробьева, основательница студии «Oh, woman», преподаватель хатха-йоги, инь-йоги и аэройоги.

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