Девичник с основательницей студии Oh, woman! — поддерживающее, тёплое мероприятие. В программе вечера: - вино и фрукты - душевные разговоры в компании девушек - настольные игры Ведущая: Александра Воробьева, основательница студии «Oh, woman», преподаватель хатха-йоги, инь-йоги и аэройоги.