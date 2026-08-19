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Песни «Свидание» — это очень трогательная новая интимность по-русски о любви и грусти, море и моде. Музыка — искусство, средством воплощения художественных образов для которого являются звук и тишина, особым образом организованные во времени.
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