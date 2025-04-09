Терминал представит новую выставку Ксюши Ласточки, посвященную сложным ментальным состояниям. В экспозиции будут представлены работы из дерева и металла, а также графика и анимация. Специально для этого проекта в пространстве Терминала создана уникальная локация — замкнутая комната-галерея, где зрители смогут погрузиться во внутренний мир художницы. За последние годы команда Your Mum's Knight, частью которой является Ксюша Ласточка, много выставлялась за рубежом (Южная Корея, Китай, Гонконг, США, Великобритания, Австралия и др. — проекты галереи Lazy Mike). В ЦСИ Терминал А пройдет «первая» выставка в России за долгое время. График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.