День Несвятого Валентина
Почаинская улица, 17Ж
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Антитанцы антиромантика, антимузыка. Если тебя уже выворачивает от стереотипных сердечек и котят, атаковавших середину февраля, приходи праздновать День Святого Валентина в Cargo Cult! Здесь замутили искренний и жесткий концерт для всех, кто хочет отпраздновать от души. А развлекать тебя будет музыка голого нерва от группы ЕэЛэФ. Цена указана за парный билет.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи