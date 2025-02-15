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День Несвятого Валентина

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Антитанцы антиромантика, антимузыка. Если тебя уже выворачивает от стереотипных сердечек и котят, атаковавших середину февраля, приходи праздновать День Святого Валентина в Cargo Cult! Здесь замутили искренний и жесткий концерт для всех, кто хочет отпраздновать от души. А развлекать тебя будет музыка голого нерва от группы ЕэЛэФ. Цена указана за парный билет.

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