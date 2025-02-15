Группа из Петербурга, чье творчество не укладывается в рамки конкретного жанра. Органичная коллекция ритмов на основе традиционных песен. Тот редкий случай, когда танцы и трансовые хороводы, грув и русская душа соединяются во что-то цельное и новаторское. Settlers успели зажечь на лучших локальных фестевалях: Stereoleto, Дикая Мята, Moscow Music Week, Голос Кочевников, Ленинградские мосты, Ural music night, Moscow Jazz Festival и других. Новое выступление группы запланировано под водой, в окружении водных бликов и ночного океанариума. Settlers презентуют новый альбом, где границы между традицией и современным миром исчезнут. Саксафон и бас, клавиши и ударные, узнаваемый вокал и энергетика — главные синонимы незабываемого вечера.