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Settlers

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 5000₽
Возраст 12+
Концерты
Еда

Про событие

Группа из Петербурга, чье творчество не укладывается в рамки конкретного жанра. Органичная коллекция ритмов на основе традиционных песен. Тот редкий случай, когда танцы и трансовые хороводы, грув и русская душа соединяются во что-то цельное и новаторское. Settlers успели зажечь на лучших локальных фестевалях: Stereoleto, Дикая Мята, Moscow Music Week, Голос Кочевников, Ленинградские мосты, Ural music night, Moscow Jazz Festival и других. Новое выступление группы запланировано под водой, в окружении водных бликов и ночного океанариума. Settlers презентуют новый альбом, где границы между традицией и современным миром исчезнут. Саксафон и бас, клавиши и ударные, узнаваемый вокал и энергетика — главные синонимы незабываемого вечера.

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