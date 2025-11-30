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Вечеринка в стиле «Сумерки»

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

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Завершение:

5500₽
Возраст 14+
Кино
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Арт-вечеринка в атмосфере самого страстного и загадочного фильма, где мистика и романтика переплетаются в каждом мгновении. В программе: – мастер-класс по приготовлению дубайского шоколада с кровавой начинкой; – тематический декор и фуршет; – кинопоказ и возможность пообщаться с единомышленниками под бокал вина или сока. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.

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