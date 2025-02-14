Чтение и обсуждение диалога «Пир». Знаменитый философ Платон много размышлял о важности любви и красоты в жизни человека. Он считал любовь великой силой, заставляющей человека стремиться к совершенству и дающей энергию осуществлять мечты. Он писал о глубоких воспоминаниях и знаниях, с которыми рождается человек и о воспитании, которое позволяет раскрыть это знание. На его работах воспитались поколения философов и настоящих идеалистов. Благодаря Платону мы говорим о таких понятиях, как «Идея», «Идеал», «идеалист». Всё имеет свой идеал, свою идеальную модель. Когда мы говорим «красивый человек», «прекрасная музыка», «изящное решение задачи», мы прикасаемся к загадке, которую Платон называл Идеей Красоты. И все существующее в большей или меньшей степени передает эту идею. Что будет на встрече: - медленное чтение философских текстов - коллективное размышление