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Про событие
Погрузись в мир современной эзотерики на грандиозном шоу-фестивале Magic Market. За 7 лет фестиваль стал самым популярным местом в эзотерической тусовке, которое посетили уже 25 тысяч гостей. Образование, развлечение, нетворкинг — всё это в одном месте в одно время. Образование: — выступление интересных и опытных практиков-лекторов на самые актуальные темы; — практические советы со сцены; — практики эзотерики, готовые «здесь и сейчас» рассказать и показать свои наработки; — мастер-классы с ответами на твои вопросы; — разборы со сцены. Развлечение: — живая шоу-программа с ведущим; — зрелищные ритуалы на главной сцене; — музыкальные выступления аутентичных групп; — завораживающие танцы и сюрпризы с конкурсной программой; — подарки на входе и открытые мастер-классы. Магический нетворкинг: — 100 лучших мастеров и предсказателей; — 1500+ гостей, увлеченных эзотерикой; — лидеры мнений в эзотерической среде; — воркшопы и мастер-классы в небольших группах, индивидуальный подход к каждому; — трансформационные игры с ведущими. Кроме того, здесь можно найти и приобрести уникальные товары лучших мастеров, практикующих магию. Летний Magic Market посвящён русским сказкам. Будут рады, если ты поддержишь и придёшь в тематических костюмах (это не обязательно, но для создания общей атмосферы сказочного праздника будет здорово!) Подробнее: https://vk.com/magic_market_msk
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