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Купидон тебе в сердечко

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

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Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Костюмированная вечеринка от сообщества Taste&Talk. Дресс-код мероприятия: «Мифы и легенды Древней Греции». Афродита, Купидон или может быть Дионис — выбирай, кем хочешь стать на этот вечер. На ивенте ты станешь свидетелем битвы гладиаторов: в винном баттле будут сражаться коренные сорта из Греции и Македонии. Попробовав их, можно будет решить, кто же одерживает победу. В программе вечера «симпозиум» — за чашами вина будут вестись философские беседы о судьбах человеческих и пути жизненном. Или можно просто потанцевать. Любовь к приключениям и классным вечеринкам, эстетичным пространствам и необычным локациям, эффектным коктейлям и вкусным блюдам — всё это и много других сюрпризов ждут тебя на вечеринке.

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