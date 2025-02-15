Костюмированная вечеринка от сообщества Taste&Talk. Дресс-код мероприятия: «Мифы и легенды Древней Греции». Афродита, Купидон или может быть Дионис — выбирай, кем хочешь стать на этот вечер. На ивенте ты станешь свидетелем битвы гладиаторов: в винном баттле будут сражаться коренные сорта из Греции и Македонии. Попробовав их, можно будет решить, кто же одерживает победу. В программе вечера «симпозиум» — за чашами вина будут вестись философские беседы о судьбах человеческих и пути жизненном. Или можно просто потанцевать. Любовь к приключениям и классным вечеринкам, эстетичным пространствам и необычным локациям, эффектным коктейлям и вкусным блюдам — всё это и много других сюрпризов ждут тебя на вечеринке.