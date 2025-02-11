Лекцию «Как менялись романтические комедии и наши представления о любви?» проведёт Настасья Горбачевская – кинокритик, автор и редактор портала Film.ru. Романтические комедии — один из самых обсуждаемых жанров сегодня. Сентиментальные и нежные фильмы, заряженные верой в большую, светлую и чистую любовь, часто обвиняют в формирование ложных ожиданий и нереалистичных представлений об отношениях. Перед днем всех влюбленных ты отправишься в прошлое, вспомнишь, когда появился первый ромком, узнаешь, как изменился жанр за 100 лет и почему мы каждый раз так искренне радуемся тому, что однажды Гарри встретил Салли. Меню: текущий камамбер на малиновый джем, блинчики с лососем, страчателлой и другими радостями, горячие пироги с овощами и нежным кремом из рикотты, домашние бискотти сердечки с розовым маскарпоне. Сопровождать лекцию будут звуки пианино и волшебное мерцание свечей на потолке. Сбор – 19:00. Начало лекции в 19:30. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия.