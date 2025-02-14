В этот вечер прозвучит много романтических джазовых хитов Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Джорджа Гершвина, Нет Кинг Коула и многих других артистов, исполненных с такой теплотой и любовью невероятной Анной Бирюковой & Just Ensemble Тебя ждут трепетные переживания в уютном старинном особняке при свечах в центре Москвы, опыт которых принесет массу впечатлений и останется в памяти надолго. Стоимость билетов увеличивается по мере приближения даты события.