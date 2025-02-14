Jazz for Lovers. Джаз при свечах в винтажном особняке
ул. Маросейка, 7/8с1
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от 2000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
В этот вечер прозвучит много романтических джазовых хитов Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Джорджа Гершвина, Нет Кинг Коула и многих других артистов, исполненных с такой теплотой и любовью невероятной Анной Бирюковой & Just Ensemble Тебя ждут трепетные переживания в уютном старинном особняке при свечах в центре Москвы, опыт которых принесет массу впечатлений и останется в памяти надолго. Стоимость билетов увеличивается по мере приближения даты события.
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