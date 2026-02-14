Настало время сделать главное признание: признаться в любви к вину. Сможешь написать любовные письма любимому напитку, дегустировать самые популярные и любимые вина по всему миру. Приходить можно одному, вдвоём, втроём, всей семьей или футбольной командой. Главное условие: безоговорочная и всепоглощающая любовь к вину. И помни, любить вино — не означает знать все сорта, стили и виды почв. Любовь к вину — это умение им наслаждаться и стремиться его познать. А сомелье расскажут про него так, что эта любовь будет гореть всегда.