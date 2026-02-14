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In love with wine

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Настало время сделать главное признание: признаться в любви к вину. Сможешь написать любовные письма любимому напитку, дегустировать самые популярные и любимые вина по всему миру. Приходить можно одному, вдвоём, втроём, всей семьей или футбольной командой. Главное условие: безоговорочная и всепоглощающая любовь к вину. И помни, любить вино — не означает знать все сорта, стили и виды почв. Любовь к вину — это умение им наслаждаться и стремиться его познать. А сомелье расскажут про него так, что эта любовь будет гореть всегда.

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