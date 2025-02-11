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«Ангел-А» (2005)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: 28-летний Андре должен десятки тысяч евро различным бандитам по всему Парижу. Когда подходит срок расплаты, он понимает, что шансов расплатиться - нет. И в полиции, и в американском посольстве ему отказывают в помощи. Но вот, решив покончить с собой, он видит на мосту сногсшибательную красотку в очень маленьком черном платье, которая прыгает в Сену. Андре бросается за ней. Спасенная девушка обещает помочь Андре во всем: она придумывает удивительные способы добывать деньги и помогает решить проблемы с кредиторами. Но тут Андре начинает задаваться вопросом – почему эта восхитительная девушка так старается ради него? Бронь по телефону.

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