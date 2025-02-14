Розовое шампанское, которое так любят за его элегантный цвет и изысканный вкус, появилось не сразу. Его история берет начало в Шампани и связана с развитием техник виноделия и поиском новых вкусов. Розовый цвет символизирует любовь и нежность. Бокал розового шампанского с его переливающимися оттенками создаёт атмосферу романтики и элегантности. Классическое шампанское — всегда хороший вариант, но розовое говорит о желании сделать день по-настоящему особенным и запоминающимся. Сегодня розовое шампанское ассоциируется с особенными моментами: романтическими вечерами, свадьбами и праздниками. Оно стало фаворитом для Дня святого Валентина, воплощая любовь, нежность и элегантность в каждом бокале. Винный лист: 1. Champagne Demonge Brut Rose (Шардоне, Пино Нуар, Менье) 2. Champagne Lagache Brut Rose (Шардоне, Пино Нуар, Менье) 3. Champagne Faniel et Fils Perlane Rose Brut (Пино Нуар, Менье, Шардоне) 4. Champagne Jean Jacques Lamoureux Rose Brut Champagne AOC (90% Пино Нуар, 10% Шардоне) 5. Champagne Leon Launois Cuvee Reserve Brut Rose (45% Пино Нуар, 35 % Шардоне, 20% Менье) 6. Champagne Louis Tollet La Grande Cuvee Rose Grand Cru Brut (70% Шардоне, 30% Пино Нуар) Ведущий дегустации - Александр Арфеев. Входит - 6 образцов вина. Отдельно можно заказать блюда по меню. Резерв + 7 903 792 61 50