«Любовный» арт-ужин про любовь в искусстве и психологии от проекта (Не)Культурные. Среди тысяч концепций и картин, посвященных любви, философ, искусствовед Нина Гавриш выбрала самые любимые и расскажет о них на лекции. Ты узнаешь: – Какие типы любви описывает Эрих Фромм в своём легендарном «Искусстве любить», и какие виды и формы любви существуют? – Как выразить любовь в искусстве, и как о ней говорили великие художники от Рубенса и Рафаэля до Шагала и Пикассо? – Какие художники воспели любовь лучше других, и как им это удалось? Стоимость: тариф Early bird — 3300 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3900 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.