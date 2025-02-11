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Арт-ужин «Искусство любить: тема любви в живописи и психологии»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 3300₽ до 3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

«Любовный» арт-ужин про любовь в искусстве и психологии от проекта (Не)Культурные. Среди тысяч концепций и картин, посвященных любви, философ, искусствовед Нина Гавриш выбрала самые любимые и расскажет о них на лекции. Ты узнаешь: – Какие типы любви описывает Эрих Фромм в своём легендарном «Искусстве любить», и какие виды и формы любви существуют? – Как выразить любовь в искусстве, и как о ней говорили великие художники от Рубенса и Рафаэля до Шагала и Пикассо? – Какие художники воспели любовь лучше других, и как им это удалось? Стоимость: тариф Early bird — 3300 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3900 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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