О фильме: Гонконг, 1962 год. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире. Их супруги всё время в отлучке. Однажды Чоу узнаёт сумочку Су, подаренную ей мужем, — у его жены такая же. А Су узнаёт галстук Чоу, подаренный ему женой, — такой же есть у её мужа. Оба понимают, что их супруги изменяют им друг с другом. Разбираться в феномене гонконгского режиссёра Вонга Кар-Вая и одном из самых романтичных и меланхоличных фильмов в истории кино поможет Тася Филина, киновед, педагог аудиовизуальных искусств, автор канала «Кинозапой». Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами с проектора. Стоимость: тариф Early bird — 2800 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3300 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.