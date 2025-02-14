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Романтика при свечах в высотке на Котельнической

Signature Art, Котельническая набережная, 1/15кВК

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от 2900₽ до 5000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Погружайся в атмосферу романтики в стенах знаменитой высотки на Котельнической набережной. Для тебя прозвучат все самые известные хиты в вокальном исполнении, в сопровождении квартета «Глория»: Elton John - Can You Feel The Love Tonight, Moon river из фильма «Завтрак у Тиффани»,I wanna be loved by you из фильма в «Джазе только девушки», My Heart Will Go On из фильма «Титаник», Sting - Shape of my heart и многие другие. Вопросы по телефону: +7 (917) 598-20-51 (WhatsApp)

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