О фильме: В Рим с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Дни её расписаны по минутам – приемы, посещения фабрик, интервью… в общем, тоска! Она совсем девчонка, ей хочется свободы и она убегает из дворца на улицу, где гуляют, поют и целуются жители Вечного города. Увы, незадолго до побега доктор сделал ей укол снотворного и принцесса засыпает на скамейке. А мимо проходит возвращающийся домой после вечера за карточным столом американский журналист Джо Брэдли. Рано утром по заданию редактора он должен быть на пресс-конференции у принцессы Анны, которую он в глаза никогда не видел… Пока на итальянском, русские субтитры. Меню: пармезан, миндаль, вяленые томаты, домашние мясные лазаньи, фисташковый тирамису, привественный бокал вина и гречишный чай. 19-30 – сбор гостей. 20-00 – начало. Вопросы в тг – @edva_znakomi