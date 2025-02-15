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Music of Love + Романтическая киноночь

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино
Концерты

Про событие

В 21:00 в большом мультимедийном зале начнется романтический концерт «Music of Love», где прозвучат произведения неоклассиков, саундтреки из культовых фильмов о любви: «Ромео и Джульетта», «Титаник», «Красотка», а также современные хиты от Sting, Adele, Queen и других исполнителей. Ты погрузишься в атмосферу нежности и вдохновения под звуки музыки, которая расскажет историю любви. А после концерта в 23:00 тебя ждет киномарафон о любви. В уютном зале, окруженном экранами, на мягких пуфиках ты насладишься тремя шедеврами мирового кинематографа: «Ла Ла Ленд», «Великий Гэтсби», «Вечное сияние чистого разума». В кафе тебя ждут горячие и холодные напитки, попкорн и снеки, чтобы сделать вечер еще более комфортным и приятным. Подари себе и своим близким незабываемый вечер, полный любви, музыки и кино!

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