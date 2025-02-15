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Мастер-класс по керамике при свечах + кинопоказ «Век Адалин» (2015)

Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Романтический мастер-класс по лепке тарелочек с пожеланиями. Что будет: - знакомство с участниками и печенье с предсказаниями; - просмотр фильма «Век Адалин»; - расслабленная атмосфера творчества; - много свечей; - работа с глиной (лепка, роспись и декор). Готовые работы можно забрать через 2-3 недели после мастер-класса, когда они пройдут два обжига в мастерской. Продолжительность: 2,5- 3 часа. Билеты не возвратные.

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