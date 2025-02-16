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How to: творить как художник Яков Хомич

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4675₽ до 5500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Воркшоп с Яковом Хомичем, художником, который не бродит одними и теми же тропинками, а всё время ищет новые. Укрощение тигров, счёт овец, умиление домашними питомцами — на мастер-классе ты изобразишь животных c их характером и убеждениями в разных стилях и разными материалами. Картину унесёшь с собой. Все материалы и чай с плюшками входят в стоимость. Стоимость: тариф Early bird — 4675 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 5500 рублей.

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