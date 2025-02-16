Воркшоп с Яковом Хомичем, художником, который не бродит одними и теми же тропинками, а всё время ищет новые. Укрощение тигров, счёт овец, умиление домашними питомцами — на мастер-классе ты изобразишь животных c их характером и убеждениями в разных стилях и разными материалами. Картину унесёшь с собой. Все материалы и чай с плюшками входят в стоимость. Стоимость: тариф Early bird — 4675 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 5500 рублей.