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«Магазинчик за углом» (1940)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: «Матюшек и Ко.» – магазин подарков и сувениров на углу. В штате есть сотрудник – Альфред Кралик, симпатичный молодой человек, который влюблен в девушку, которую он никогда не видел, и даже не знает имени (их «роман» завязался через почтовый ящик, по переписке). Бронь по телефону.

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