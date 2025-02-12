О фильме: «Матюшек и Ко.» – магазин подарков и сувениров на углу. В штате есть сотрудник – Альфред Кралик, симпатичный молодой человек, который влюблен в девушку, которую он никогда не видел, и даже не знает имени (их «роман» завязался через почтовый ящик, по переписке). Бронь по телефону.