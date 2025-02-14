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[солдаут] Мастер-класс по керамике. Дом Липы х Антон тут рядом

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Внимание: все билеты закончились! Совместно с фондом «Антон тут рядом» и в поддержу акции ко Дню святого Валентина — «Прикоснуться словами» Дом Липы проводит благотворительный мастер-класс. Участники будут лепить керамические изделия на круге и в технике ручной лепки. Сюжет и стилистику ты можешь придумать сам(а). Часть прибыли с мастер-класса пойдет в фонд. Также на мастер-классе можно будет приобрести популярные валентинки от фонда «Антон тут рядом» и стать частью большого дела. Продолжительность — 2-2,5 часа.

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