Внимание: все билеты закончились! Совместно с фондом «Антон тут рядом» и в поддержу акции ко Дню святого Валентина — «Прикоснуться словами» Дом Липы проводит благотворительный мастер-класс. Участники будут лепить керамические изделия на круге и в технике ручной лепки. Сюжет и стилистику ты можешь придумать сам(а). Часть прибыли с мастер-класса пойдет в фонд. Также на мастер-классе можно будет приобрести популярные валентинки от фонда «Антон тут рядом» и стать частью большого дела. Продолжительность — 2-2,5 часа.