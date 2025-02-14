Художественный мастер-класс при свечах с кинопоказом. На встрече ты сможешь нарисовать картину на холсте в форме сердца и насладиться романтичной атмосферой. Что будет: - знакомство с участниками и печенье с предсказаниями; - просмотр фильма «С любовью, Рози»; - расслабленная атмосфера творчества; - много свечей; - рисование. Продолжительность: 2- 2,5 часа. Билеты не возвратные.