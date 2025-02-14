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Love Party-свидание «Люби и Твори»

Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Художественный мастер-класс при свечах с кинопоказом. На встрече ты сможешь нарисовать картину на холсте в форме сердца и насладиться романтичной атмосферой. Что будет: - знакомство с участниками и печенье с предсказаниями; - просмотр фильма «С любовью, Рози»; - расслабленная атмосфера творчества; - много свечей; - рисование. Продолжительность: 2- 2,5 часа. Билеты не возвратные.

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