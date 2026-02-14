Биргики, настал момент поблагодарить свой любимый напиток за все прекрасные моменты вместе и признаться ему в любви! Сможешь написать любовные письма пиву, дегустировать лучшие и самые любимые сорта и стили. Приходить можно одному, в паре или всем трудовым коллективом. Есть только одно условие — безграничная любовь к крафтовому пиву и новым впечатлениям. И даже если ты не главный фанат пива и новичок в этом деле — поверь, сомелье так увлеченно про него расскажут, что твое сердечко наполнится к нему тёплыми чувствами.