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Еда
Про событие
Биргики, настал момент поблагодарить свой любимый напиток за все прекрасные моменты вместе и признаться ему в любви! Сможешь написать любовные письма пиву, дегустировать лучшие и самые любимые сорта и стили. Приходить можно одному, в паре или всем трудовым коллективом. Есть только одно условие — безграничная любовь к крафтовому пиву и новым впечатлениям. И даже если ты не главный фанат пива и новичок в этом деле — поверь, сомелье так увлеченно про него расскажут, что твое сердечко наполнится к нему тёплыми чувствами.
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