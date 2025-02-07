От сердца и почек: отмечаем 14 февраля в Петербурге

Накупидонили праздничную подборку для тех, кто только начал встречаться и тех, кто давно вместе и решил тряхнуть романтичной стариной. Также нашли варианты для первого свидания, если оно символично совпало с этим праздником.
Первое свидание
Общаемся и не смущаемся без неловких пауз и излишних заморочек.
Убить двух зайцев первых встреч – кино и кофе – можно на бесплатных кинопоказах в «съедобных» заведениях. Собрали места, где подают вкусности и крутят фильмы:
О фильме: Трогательная и захватывающая история сближения двух абсолютно разных с...
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О фильме: Гонконг, 1962 год. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире....
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О фильме: Судьба свела их не зря: вдвоём они были странной, но гармоничной парой...
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О фильме: Хэйзел больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, д...
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О фильме: Величайший в истории сыщик Шерлок Холмс вместе со своим верным соратни...
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О фильме: Молодая женщина Элизабет, прошедшая через множество разочарований, ище...
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О фильме: История о двух бывших возлюбленных подростках. Никто из них не жил жиз...
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О фильме: Лэндон Картер - кумир своей школы: он независим, красив и жесток к изг...
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О фильме: Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она ...
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О фильме: Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она ...
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О фильме: Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подаёт кофе...
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О фильме: Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живш...
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О фильме: Красавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие арми...
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+ Кинопоказ в особняке для тех, кто сразу заходит с козырей:
О фильме: Мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой ...
от 700₽
Интеллигентная романтика в полумраке аудитории. Если не ловишь адские флешбеки из университета, можно начать свидание с незаурядной лекции:
Узнай о жизни и творческом пути мастера, секретах его новаторского подхода и клю...
1600₽
11 февраля состоится лекция, плавно перетекающая в мастер-класс. Посвящена она б...
600₽
Шумные улицы Рима, залитые золотым светом, шёпот древних стен и сладкое очарован...
1500₽
Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного...
3200₽
Мастер-классы для тех, кто сразу переходит от слов к делу. Помесить, порисовать, поболтать и прощупать общее чувство прекрасного:
Мероприятие пройдёт в частном крыле, которое специально откроют. До начала у теб...
от 5000₽
На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но...
3800₽
Идеальный мастер-класс по керамике для первого знакомства с глиной и ангобами. ...
от 2800₽
Создай идеальную кружку на мастер-классе по лепке из глины для самого дорого чел...
от 2900₽
Набирай своему Валентигру, отправляй своей Змеюке! «Кричащие» выставки, на которых вам двоим точно будет, что обсудить:
Персональная выставка Вовы Цыгана, художника-провокатора, сочетающего поп-арт и ...
Бесплатно
На выставке представлены живописные работы Алена Бонфуа, но построены они не на ...
1250₽
«Лев влюбился в овечку».... и вместе они пошли «разносить» соперников на квизе по легендарной киноклассике:
Юмористически-познавательная викторина, в которой команды зрителей играют против команды комиков: отвечают на вопросы, соревнуются и выигрывают призы. Никаких сложных вопросов – к...
500₽
Недавно в отношениях
Время для романтичных притирочек и раскрепощения!
Сближающие события с щепоткой психологии для тех, кому ещё копать и копать:
«Дело не в тебе, а во мне», «Да кто меня такого полюбит?», «Я наступаю на одни и...
от 800₽
Представь себе вечер, где можно забыть про обязанности, «надо» и «нельзя», и про...
от 1500₽
Тренинг подойдёт абсолютно любому человеку, который когда-либо хотел отпустить с...
1400₽
И в беспокойные времена Вольность на страже любви. 14 февраля, в День всех влюбл...
от 500₽
Кое-что для самых страстных перчиков. Распуститься и раскрыться можно в нашей самой горячей подборке 18+ и не только:
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/hc_burlesque Самое романтичное бурлеск шоу от команды Haunted Cathouse. Если ты уже бывал на бурлеске, то знаешь, что...
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/pinkrabbithouse Хочешь увидеть мир глазами молодых художниц, которые бросают вызов устоявшимся культурным канонам? П...
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: +7 (812) 409-66-85 Окунись в атмосферу парижских кабаре и почувствуй дух Золотого века Голливуда. В этот вечер грациозные и таин...
«10 лет спустя» — под этим слоганом возвращается на сцену первое в истории Ленин...
от 8000₽
14 февраля — день, когда любовь становится главным героем. В этот особенный вече...
от 8000₽
Прогулка по кольцам Сатурна под органные мелодии – сон под температурой или идея для космического (во всех смыслах) свидания? Сваливаем с этой планеты, крепко держась за руки:
Романтичный органный концерт в день Святого Валентина. Amadeus Concerts подготовили удивительную программу, где каждая композиция соответствует особому романтическому настроению....
от 2500₽
Вместе давно
Ударная доза валентиновского настроения для крепко слипшихся пельмешек. Вспоминаем, что 14 февраля всё ещё существует, и отправляемся за новыми общими впечатлениями!
Романтика под ключ для самых занятых. Здесь уже всё придумали, осталось только насладиться сказочным вечером и друг другом:
Особняк Милютина приглашает тебя провести романтический вечер в честь Дня всех в...
2500₽
Тебя ждут романтические хиты вживую в исполнении кавер-бенда, dj-set, шоу-програ...
4950₽
Что такое идеальное свидание? Команда Особняка Мясникова собрала романтические с...
от 28000₽
Погружаемся в волшебные мелодии на камерных томных концертах:
Шедевры неоклассики прозвучат на фоне завораживающих космических пейзажей в ново...
от 1500₽
Особенный концерт в свечах с невероятной музыкой из кинофильмов. Красота звучани...
1500₽
На концерте прозвучат знаменитые джазовые хиты одного из величайших исполнителей...
от 1200₽
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 2500₽
Никогда фраза «доехать до ресторана на трамвае» не была такой романтичной. Запрыгиваем в красного красавца и отправляемся в маленькое трогательное приключение под звуки саксофона:
За окном ретро-трамвая проплывают центральные улицы любимого города, под ухо мур...
от 4000₽
За окном ретро-трамвая проплывают центральные улицы любимого города, под ухо мур...
от 3250₽
Наглаживаем всякие округлости, отдыхаем и наслаждаемся обществом друг друга на керамических мастер-классах с интересной тематикой:
Создай милые интерьерные вещицы, сочетающие в себе провокацию и искусство на мастер-классе по керамике. Для неё, для него. Форму, назначение, размер и цвет изделия выбираешь только ты. 3000 рублей...
Идеальный мастер-класс по керамике для поклонников восточного минимализма и люби...
от 3500₽
Идеальный мастер-класс по керамике для первого знакомства с глиной и ангобами. ...
от 2800₽
Создай идеальную кружку на мастер-классе по лепке из глины для самого дорого чел...
от 2900₽
Забирай нашу любовную шпаргалку по Питеру и заглядывай в московский гид по празднованию 14 февраля.
Ещё больше дейтинг-идей ждёт тебя в подборке необычных свиданий по Москве и Петербургу. Там и хтонь, и огонь, и всяческие нежности.
Для тех, кто признаёт только розочки из разбитых бутылок и отрицает этот праздник, собрали «Антивалентинов дайджест: для тех, кто не празднует».