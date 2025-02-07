От сердца и почек: отмечаем 14 февраля в Петербурге

Рассказываем, куда пойти на праздничное свидание без кринжа и банальщины

Что будет в статье:

Накупидонили праздничную подборку для тех, кто только начал встречаться и тех, кто давно вместе и решил тряхнуть романтичной стариной. Также нашли варианты для первого свидания, если оно символично совпало с этим праздником.

Первое свидание

Общаемся и не смущаемся без неловких пауз и излишних заморочек.

Убить двух зайцев первых встреч – кино и кофе – можно на бесплатных кинопоказах в «съедобных» заведениях. Собрали места, где подают вкусности и крутят фильмы:

+ Кинопоказ в особняке для тех, кто сразу заходит с козырей:

Кино в особняке: «Ветер крепчает» (2013) О фильме: Мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой ... 11 февраля Third Place от 700₽

Интеллигентная романтика в полумраке аудитории. Если не ловишь адские флешбеки из университета, можно начать свидание с незаурядной лекции:

Мастер-классы для тех, кто сразу переходит от слов к делу. Помесить, порисовать, поболтать и прощупать общее чувство прекрасного:

Набирай своему Валентигру, отправляй своей Змеюке! «Кричащие» выставки, на которых вам двоим точно будет, что обсудить:

Валентигр и Змеюка: сила и мудрость Персональная выставка Вовы Цыгана, художника-провокатора, сочетающего поп-арт и ... до 19 марта Аптекарская набережная, 18, 8 этаж коворкинга AVENUE-PAGE Бесплатно Запах женщины На выставке представлены живописные работы Алена Бонфуа, но построены они не на ... до 16 марта 2025 Эрарта 1250₽

«Лев влюбился в овечку».... и вместе они пошли «разносить» соперников на квизе по легендарной киноклассике:

Квиз по «Сумеркам» Юмористически-познавательная викторина, в которой команды зрителей играют против команды комиков: отвечают на вопросы, соревнуются и выигрывают призы. Никаких сложных вопросов – к... 14 февраля Stage StandUp Club 500₽

Недавно в отношениях

Время для романтичных притирочек и раскрепощения!

Сближающие события с щепоткой психологии для тех, кому ещё копать и копать:

Кое-что для самых страстных перчиков. Распуститься и раскрыться можно в нашей самой горячей подборке 18+ и не только:

Прогулка по кольцам Сатурна под органные мелодии – сон под температурой или идея для космического (во всех смыслах) свидания? Сваливаем с этой планеты, крепко держась за руки:

Орган в Планетарии. Музыка для влюблённых Романтичный органный концерт в день Святого Валентина. Amadeus Concerts подготовили удивительную программу, где каждая композиция соответствует особому романтическому настроению.... 15 февраля Планетарий 1 от 2500₽

Вместе давно

Ударная доза валентиновского настроения для крепко слипшихся пельмешек. Вспоминаем, что 14 февраля всё ещё существует, и отправляемся за новыми общими впечатлениями!

Романтика под ключ для самых занятых. Здесь уже всё придумали, осталось только насладиться сказочным вечером и друг другом:

Погружаемся в волшебные мелодии на камерных томных концертах:

Никогда фраза «доехать до ресторана на трамвае» не была такой романтичной. Запрыгиваем в красного красавца и отправляемся в маленькое трогательное приключение под звуки саксофона:

Влюбленный Трамвай | 15 февраля За окном ретро-трамвая проплывают центральные улицы любимого города, под ухо мур... 15 февраля Центр Событий в ТРАМвае (посадка), Средний пр. В.О., 74 от 4000₽ Влюбленный Трамвай | 17 февраля За окном ретро-трамвая проплывают центральные улицы любимого города, под ухо мур... 17 февраля Центр Событий в ТРАМвае (посадка), Средний пр. В.О., 74 от 3250₽

Наглаживаем всякие округлости, отдыхаем и наслаждаемся обществом друг друга на керамических мастер-классах с интересной тематикой:

Забирай нашу любовную шпаргалку по Питеру и заглядывай в московский гид по празднованию 14 февраля.

Ещё больше дейтинг-идей ждёт тебя в подборке необычных свиданий по Москве и Петербургу. Там и хтонь, и огонь, и всяческие нежности.

Для тех, кто признаёт только розочки из разбитых бутылок и отрицает этот праздник, собрали «Антивалентинов дайджест: для тех, кто не празднует».