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От сердца и почек: отмечаем 14 февраля в Петербурге

Рассказываем, куда пойти на праздничное свидание без кринжа и банальщины

Что будет в статье:

  1. - Первое свидание 
  2. - Недавно в отношениях
  3. - Вместе давно

Накупидонили праздничную подборку для тех, кто только начал встречаться и тех, кто давно вместе и решил тряхнуть романтичной стариной. Также нашли варианты для первого свидания, если оно символично совпало с этим праздником.     

Первое свидание 

Общаемся и не смущаемся без неловких пауз и излишних заморочек. 

Убить двух зайцев первых встреч – кино и кофе – можно на бесплатных кинопоказах в «съедобных» заведениях.  Собрали места, где подают вкусности и крутят фильмы: 

«Леди и бродяга» (1955)
«Леди и бродяга» (1955)

О фильме: Трогательная и захватывающая история сближения двух абсолютно разных с...

Camper Bistro

Бесплатно

«Любовное настроение» (2000)
«Любовное настроение» (2000)

О фильме: Гонконг, 1962 год. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире....

Lu. Co.

Бесплатно

«Влюбись в меня, если осмелишься» (2003)
«Влюбись в меня, если осмелишься» (2003)

О фильме: Судьба свела их не зря: вдвоём они были странной, но гармоничной парой...

We want more

Бесплатно

«Виноваты звезды» (2014)
«Виноваты звезды» (2014)

О фильме: Хэйзел больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, д...

We want more

Бесплатно

«Шерлок Холмс» (2009)
«Шерлок Холмс» (2009)

О фильме: Величайший в истории сыщик Шерлок Холмс вместе со своим верным соратни...

Bijou

Бесплатно

«Мои черничные ночи» (2007)
«Мои черничные ночи» (2007)

О фильме: Молодая женщина Элизабет, прошедшая через множество разочарований, ище...

Lu. Co.

Бесплатно

«Лучшее во мне» (2014)
«Лучшее во мне» (2014)

О фильме: История о двух бывших возлюбленных подростках. Никто из них не жил жиз...

vseklassno

Бесплатно

«Спеши любить» (2002)
«Спеши любить» (2002)

О фильме: Лэндон Картер - кумир своей школы: он независим, красив и жесток к изг...

vseklassno

Бесплатно

«До встречи с тобой» (2016)
«До встречи с тобой» (2016)

О фильме: Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она ...

vseklassno

Бесплатно

«До встречи с тобой» (2016)
«До встречи с тобой» (2016)

О фильме: Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она ...

vseklassno

Бесплатно

«Ла-Ла Ленд» (2016)
«Ла-Ла Ленд» (2016)

О фильме: Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подаёт кофе...

vseklassno

Бесплатно

«Дневник памяти» (2004)
«Дневник памяти» (2004)

О фильме: Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живш...

vseklassno

Бесплатно

«Укрась прощальное утро цветами обещания» (2018)
«Укрась прощальное утро цветами обещания» (2018)

О фильме: Красавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие арми...

Объект

Бесплатно

+ Кинопоказ в особняке для тех, кто сразу заходит с козырей: 

Кино в особняке: «Ветер крепчает» (2013)
Кино в особняке: «Ветер крепчает» (2013)

О фильме: Мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой ...

Third Place

от 700₽

Интеллигентная романтика в полумраке аудитории. Если не ловишь адские флешбеки из университета, можно начать свидание с незаурядной лекции: 

Творческий вечер и лекция «Пикассо: гений, перевернувший искусство»
Творческий вечер и лекция «Пикассо: гений, перевернувший искусство»

Узнай о жизни и творческом пути мастера, секретах его новаторского подхода и клю...

Арт-студия Кати Звездиной

1600₽

Лекция в баре: городские легенды
Лекция в баре: городские легенды

11 февраля состоится лекция, плавно перетекающая в мастер-класс. Посвящена она б...

Баланс Белого

600₽

«Римские каникулы» (1953) + лекция в амфитеатре
«Римские каникулы» (1953) + лекция в амфитеатре

Шумные улицы Рима, залитые золотым светом, шёпот древних стен и сладкое очарован...

Амфитеатр Ленполиграфмаш, Аптекарский проспект, 4к2

1500₽

Арт-бранч с игристым: «Любовь в большом городе: Tinder 19 века»
Арт-бранч с игристым: «Любовь в большом городе: Tinder 19 века»

Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного...

Milutin Palace

3200₽

Мастер-классы для тех, кто сразу переходит от слов к делу. Помесить, порисовать, поболтать и прощупать общее чувство прекрасного:

Мастер-класс по акварели «Открытка ко Дню Святого Валентина»
Мастер-класс по акварели «Открытка ко Дню Святого Валентина»

Мероприятие пройдёт в частном крыле, которое специально откроют. До начала у теб...

Особняк И. Мясникова

от 5000₽

Бенто торт
Бенто торт

На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но...

Арт-студия «My Hygge Place»

3800₽

Декоративная тарелка
Декоративная тарелка

Идеальный мастер-класс по керамике для первого знакомства с глиной и ангобами. ...

до
Пространство Artista + Ceramista

от 2800₽

Очень хипстерская кружка
Очень хипстерская кружка

Создай идеальную кружку на мастер-классе по лепке из глины для самого дорого чел...

до
Пространство Artista + Ceramista

от 2900₽

по подписке
Винная вечеринка и кулинарная свеча ко Дню Святого Валентина
Винная вечеринка и кулинарная свеча ко Дню Святого Валентина

День Святого Валентина - прекрасный повод порадовать свою вторую половинку романтическим вечером и возможностью побыть вместе. В программе: - Романтическая атмосфера и музыка на проигрывателе с пла...

Набирай своему Валентигру, отправляй своей Змеюке! «Кричащие» выставки, на которых вам двоим точно будет, что обсудить: 

Валентигр и Змеюка: сила и мудрость
Валентигр и Змеюка: сила и мудрость

Персональная выставка Вовы Цыгана, художника-провокатора, сочетающего поп-арт и ...

до
Аптекарская набережная, 18, 8 этаж коворкинга AVENUE-PAGE

Бесплатно

Запах женщины
Запах женщины

На выставке представлены живописные работы Алена Бонфуа, но построены они не на ...

до
Эрарта

1250₽

«Лев влюбился в овечку».... и вместе они пошли «разносить» соперников на квизе по легендарной киноклассике:

Квиз по «Сумеркам»
Квиз по «Сумеркам»

Юмористически-познавательная викторина, в которой команды зрителей играют против команды комиков: отвечают на вопросы, соревнуются и выигрывают призы. Никаких сложных вопросов – к...

Stage StandUp Club

500₽

Недавно в отношениях

Время для романтичных притирочек и раскрепощения! 

Сближающие события с щепоткой психологии для тех, кому ещё копать и копать: 

Любовь – это...
Любовь – это...

«Дело не в тебе, а во мне», «Да кто меня такого полюбит?», «Я наступаю на одни и...

до
Путь

от 800₽

Ecstatic Dance
Ecstatic Dance

Представь себе вечер, где можно забыть про обязанности, «надо» и «нельзя», и про...

улица Чапаева, 17

от 1500₽

Актёрско-неактёрский тренинг «Ощущение себя»
Актёрско-неактёрский тренинг «Ощущение себя»

Тренинг подойдёт абсолютно любому человеку, который когда-либо хотел отпустить с...

Владимирский проспект, 17к2

1400₽

Вольность для Влюблённых
Вольность для Влюблённых

И в беспокойные времена Вольность на страже любви. 14 февраля, в День всех влюбл...

Glitter, Боровая улица, 2

от 500₽

Кое-что для самых страстных перчиков. Распуститься и раскрыться можно в нашей самой горячей подборке 18+ и не только: 

по подписке
Большое праздничное Бурлеск-Шоу
Большое праздничное Бурлеск-Шоу

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/hc_burlesque Самое романтичное бурлеск шоу от команды Haunted Cathouse. Если ты уже бывал на бурлеске, то знаешь, что...

по подписке
Женский взгляд: Фаллос как символ
Женский взгляд: Фаллос как символ

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/pinkrabbithouse Хочешь увидеть мир глазами молодых художниц, которые бросают вызов устоявшимся культурным канонам? П...

по подписке
Бурлеск-шоу Сирен
Бурлеск-шоу Сирен

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: +7 (812) 409-66-85 Окунись в атмосферу парижских кабаре и почувствуй дух Золотого века Голливуда. В этот вечер грациозные и таин...

Illusio. Повелитель грез
Illusio. Повелитель грез

«10 лет спустя» — под этим слоганом возвращается на сцену первое в истории Ленин...

до
Ленинград Центр

от 8000₽

Город влюбленных людей
Город влюбленных людей

14 февраля — день, когда любовь становится главным героем. В этот особенный вече...

Потёмкинская улица, 4

от 8000₽

по подписке
Ruby Sparks Cabaret: Love tales
Ruby Sparks Cabaret: Love tales

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: +7 (932) 502-96-39 Такая разная любовь: окрыляющая и разбивающая сердца, страстная и нежная, роковая или невесомая — у всех это ч...

Прогулка по кольцам Сатурна под органные мелодии – сон под температурой или идея для космического (во всех смыслах) свидания? Сваливаем с этой планеты, крепко держась за руки:

Орган в Планетарии. Музыка для влюблённых
Орган в Планетарии. Музыка для влюблённых

Романтичный органный концерт в день Святого Валентина. Amadeus Concerts подготовили удивительную программу, где каждая композиция соответствует особому романтическому настроению....

Планетарий 1

от 2500₽

Вместе давно

Ударная доза валентиновского настроения для крепко слипшихся пельмешек. Вспоминаем, что 14 февраля всё ещё существует, и отправляемся за новыми общими впечатлениями!   

Романтика под ключ для самых занятых. Здесь уже всё придумали, осталось только насладиться сказочным вечером и друг другом: 

День всех влюбленных в особняке Милютина: джазовый концерт и безлимитная фотобудка
День всех влюбленных в особняке Милютина: джазовый концерт и безлимитная фотобудка

Особняк Милютина приглашает тебя провести романтический вечер в честь Дня всех в...

Milutin Palace

2500₽

День всех влюбленных в ресторане «Магадан»
День всех влюбленных в ресторане «Магадан»

Тебя ждут романтические хиты вживую в исполнении кавер-бенда, dj-set, шоу-програ...

Магадан

4950₽

«Идеальное свидание». Особенная программа ко Дню всех влюбленных
«Идеальное свидание». Особенная программа ко Дню всех влюбленных

Что такое идеальное свидание? Команда Особняка Мясникова собрала романтические с...

Особняк И. Мясникова

от 28000₽

Погружаемся в волшебные мелодии на камерных томных концертах: 

Love is a mystery
Love is a mystery

Шедевры неоклассики прозвучат на фоне завораживающих космических пейзажей в ново...

Планетарий 1

от 1500₽

Дворец и свечи «Самые красивые саундтреки о любви»
Дворец и свечи «Самые красивые саундтреки о любви»

Особенный концерт в свечах с невероятной музыкой из кинофильмов. Красота звучани...

Николаевский дворец, пл. Труда, 4

1500₽

Джаз под звёздами «Frank Sinatra»
Джаз под звёздами «Frank Sinatra»

На концерте прозвучат знаменитые джазовые хиты одного из величайших исполнителей...

Петербургский Планетарий

от 1200₽

В свечах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых
В свечах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

Особняк Елисеевых, Невский просп., 15, Taleon Imperial Hotel

от 2500₽

Никогда фраза «доехать до ресторана на трамвае» не была такой романтичной. Запрыгиваем в красного красавца и отправляемся в маленькое трогательное приключение под звуки саксофона:  

Влюбленный Трамвай | 15 февраля
Влюбленный Трамвай | 15 февраля

За окном ретро-трамвая проплывают центральные улицы любимого города, под ухо мур...

Центр Событий в ТРАМвае (посадка), Средний пр. В.О., 74

от 4000₽

Влюбленный Трамвай | 17 февраля
Влюбленный Трамвай | 17 февраля

За окном ретро-трамвая проплывают центральные улицы любимого города, под ухо мур...

Центр Событий в ТРАМвае (посадка), Средний пр. В.О., 74

от 3250₽

Наглаживаем всякие округлости, отдыхаем и наслаждаемся обществом друг друга на керамических мастер-классах с интересной тематикой: 

по подписке
Мастер-класс «Only 18+ ceramics»
Мастер-класс «Only 18+ ceramics»

Создай милые интерьерные вещицы, сочетающие в себе провокацию и искусство на мастер-классе по керамике. Для неё, для него. Форму, назначение, размер и цвет изделия выбираешь только ты. 3000 рублей...

Nerikomi. Тарелка. Стакан. Ваза
Nerikomi. Тарелка. Стакан. Ваза

Идеальный мастер-класс по керамике для поклонников восточного минимализма и люби...

до
Пространство Artista + Ceramista

от 3500₽

Декоративная тарелка
Декоративная тарелка

Идеальный мастер-класс по керамике для первого знакомства с глиной и ангобами. ...

до
Пространство Artista + Ceramista

от 2800₽

Очень хипстерская кружка
Очень хипстерская кружка

Создай идеальную кружку на мастер-классе по лепке из глины для самого дорого чел...

до
Пространство Artista + Ceramista

от 2900₽

Забирай нашу любовную шпаргалку по Питеру и заглядывай в московский гид по празднованию 14 февраля

Ещё больше дейтинг-идей ждёт тебя в подборке необычных свиданий по Москве и Петербургу. Там и хтонь, и огонь, и всяческие нежности. 

Для тех, кто признаёт только розочки из разбитых бутылок и отрицает этот праздник, собрали «Антивалентинов дайджест: для тех, кто не празднует».    

Что есть в статье:

  1. Первое свидание 
  2. Недавно в отношениях
  3. Вместе давно

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