Тебя ждёт сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Где познакомиться, в кого влюбиться, на ком жениться и возможно ли развестись в эпоху самодержавия, православия и народности? Приходи и узнаешь: Почему стоит избегать двух туров вальса с дворянской дочерью? Какие подарки получала сваха за свою работу? Кем были самые красивые женщины времен А. Пушкина? Как циркачка довела великого князя до кражи? Почему многие знатные мужчины Империи выбирали себе в спутницы актрис и балерин и не любили своих жен? Лектор бранча — Мария Персиянова, культуровед и историк. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское - клюквенный морс