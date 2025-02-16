О фильме: Величайший в истории сыщик Шерлок Холмс вместе со своим верным соратником Ватсоном вступают в схватку, требующую нешуточной физической и умственной подготовки, ведь их враг представляет угрозу для всего Лондона. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).