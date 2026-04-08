Bijou — французский бар, расположенный в районе метро Белорусская. У проекта обширная барная карта, в которой представлены авторские и классические коктейли, моктейли, вино и безалкогольные напитки. В меню — блюда классической французской кухни: эскарго, луковый суп, гужеры с рийетом из лосося и с крем-сыром и тимьяном, крем-брюле и эклеры. В выходные можно попасть на диджей-сеты и потанцевать, а также в Bijou часто проходят различные тематические мероприятия. Режим работы: ПН-ЧТ: 12:00–00:00 Пятница: 12:00–02:00 Суббота: 14:00–02:00 Воскресенье: 14:00–00:00 https://bijoubar.ru/
Карта места...