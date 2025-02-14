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День всех влюблённых в ресторане «Магадан»

Магадан
Мытнинская набережная, 6

Начало:

Завершение:

4950₽
Возраст 12+
Концерты
Еда

Про событие

Тебя ждут романтические хиты вживую в исполнении кавер-бенда, dj-set, шоу-программа от ведущего, а также спешл-сеты. Спешл-сет «Для него и для неё»: – Холодные закуски и салаты: сырная тарелка, салат с хрустящей уткой и соусом Хойсин, фирменный салат «Магадан»; – Основное блюдо (на выбор): филе-миньон с картофелем гратен, стейк из лосося в слоёном тесте; – Десерты: булочка Шу с голубикой, булочка Шу с малиной; – Напитки: Вино Love Revolution Cabernet Sauvignon, Вино Love Revolution Chenin Blanc Western Cape. Для всех гостей в этот вечер розыгрыш подарков.

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