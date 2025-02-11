11 февраля состоится лекция, плавно перетекающая в мастер-класс. Посвящена она будет городским мифам и легендам. Первая встреча будет про Лиговку. Что будет? - узнаешь про сам феномен городских легенд, как они формируют культуру, какие символы и смыслы несут. А также почему мы любим городские легенды с точки зрения психологии; - узнаешь о территории Лиговка-Ямская, погрузишься в тайны ордена ямщиков и почместейров, соприкоснёшься с историей одного из старейших районов, основанных Петром; - а в конце встречи будет мастер-класс по созданию собственной городской легенды, в соответсвии с канонами жанра. Участники придумают персонажей и мистические события, происходящие с ними. Ведущая: Татьяна Вешкина - писательница и культуролог. Напиток от бара включён. По всем вопросам пишите в комменты или в личку @novaartgos