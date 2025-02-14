Шумные улицы Рима, залитые золотым светом, шёпот древних стен и сладкое очарование любви, которая рождается вопреки условностям. «Римские каникулы» Уильяма Уайлера — это не просто фильм, а магия, сотканная из лёгкой мелодрамы и искренности, которая трогает каждое сердце. В День всех влюблённых у тебя есть шанс в солнечную Италию, чтобы прожить один день в компании неподражаемой Одри Хепбёрн и обворожительного Грегори Пека. Эта лента — нестареющая классика, где каждый кадр — как открытка из прошлого, а каждый диалог — как нежное признание в любви. Перед показом тебя ждёт увлекательная лекция от киноведа и историка кино Марии Шиманской. Она расскажет о том, как создавался этот кинематографический шедевр и почему эта история превратилась в одну из самых узнаваемых мелодрам всех времён. Проживи этот вечер с фильмом, который напоминает: иногда один день может изменить целую жизнь!