В петербургском Планетарии пройдёт концерт хитов Фрэнка Синатры «My Way». Тебя ждёт мультимедийное полнокупольное шоу и легендарные песни Фрэнка Синатры в исполнении, которое останется в памяти. На концерте прозвучат знаменитые джазовые хиты одного из величайших исполнителей в истории — Фрэнка Синатры. «Fly Me to the Moon», «I've Got You Under My Skin», «My Way», известные хиты и редкие песни легендарного Синатры ты услышишь в исполнении Максима Яковлева — солиста Александринского театра, обладателя Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска». Его бархатный тембр и артистизм наполнят концерт теплом и харизмой, так узнаваемыми в исполнении Синатры. Только представь — глубина звука рояля в абсолютной темноте зала. Космическая ночь, полная огней и северного сияния. И волшебный голос Синатры.