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Актёрско-неактёрский тренинг «Ощущение себя»

Владимирский проспект, 17к2

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Тренинг подойдёт абсолютно любому человеку, который когда-либо хотел отпустить себя, почувствовать, ощутить, понять и просто покайфовать! Аделина Львова и Екатерина Вилейто — дипломированные актрисы драматического театра и кино, в 2023 году выпустились из института (мастерская В. Л. Захарова, актёра Александринского театра). Сейчас активно занимаются профессией и преподавательской деятельностью, они и проведут для тебя тренинг. «На тренингах мы используем упражнения, которые помогают и нам самим. Мы любим своё дело и хотим делиться энергией с другими. Все вместе мы кричим, смеёмся, дурачимся, отпускаем себя на эмоции, прокачиваем свою фантазию, изучаем свои ощущения и себя, выдыхаем всё плохое и впускаем хорошее, задумываемся, ходим, стоим, лежим, играем и даже (иногда) плачем. Главное, мы делаем это вместе, в обстановке доверия и уюта!», — описывают тренинг организаторы. Обязательно зарегистрируйся.

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