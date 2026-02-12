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Кинопоказ «Спеши любить»

Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Лэндон Картер — кумир своей школы: он независим, красив и жесток к изгоям. И конечно, он не замечает невзрачную Джейми, думающую только об учебе. После очередной дурацкой выходки Картера заставляют заниматься с отстающими и играть в школьном спектакле. Тут уж ему не обойтись без помощи скромной отличницы. Джейми соглашается помочь Лэндону, но только если он пообещает, что не будет влюбляться в неё. Самонадеянный парень охотно дает клятву, но вскоре он убедится, что сдержать её будет очень непросто... Бронирование в ТГ

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