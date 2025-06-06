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Город влюбленных людей

Ленинград Центр
Потемкинская, д.4, лит. А

Начало:

Завершение:

от 8000₽ до 18000₽
Возраст 16+
Стендап
Спектакли
Концерты

Про событие

14 февраля — день, когда любовь становится главным героем. В этот особенный вечер Ленинград Центр приглашает не просто говорить о любви, но и петь о ней! В День всех влюбленных на Основной сцене состоится шоу-концерт «Город влюбленных людей» — уникальный формат для театра, который раскроет настоящую любовь через силу голоса и мелодии. Шоу-концерт «Город влюбленных людей» станет по-настоящему особенным событием для Ленинград Центра. Мы покажем самые сокровенные грани любви: они будут звучать в голосах артистов и фрагментах из репертуара театра. И все это — под живой аккомпанемент симфонического IP-оркестра!

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