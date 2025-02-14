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День всех влюбленных в особняке Милютина: джазовый концерт и безлимитная фотобудка

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Особняк Милютина приглашает тебя провести романтический вечер в честь Дня всех влюблённых с джазовым концертом «Sound of love» в красивых интерьерах особняка 19 века и красивыми снимками на память. На сцене выступит трио Алины Владимировой с программой «Sound of Love». Оригинальная манера исполнения и свежие интерпретации хитов подарят незабываемые эмоции. Смелое смешение стилей, живые эксперименты и виртуозное исполнение создадут неповторимую атмосферу, которая украсит твой романтичный вечер. Что ждёт тебя в этот вечер: – Бокал welcome-игристого каждому гостю. – Джазовый концерт «Sound of Love» от талантливого трио Алины Владимировой. – Уютная атмосфера исторического особняка XIX века в самом сердце Петербурга. – Фотобудка с безлимитными распечатками на память в течение 4 часов. – Русская кухня от ресторана Milutin1874.

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