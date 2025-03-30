Кинопоказ «Дневник памяти» (2004)
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живших в Южной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось: Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла: ей нужно найти его и решить наконец судьбу их любви... Бронирование (в тг) — @vseklassnoo
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