«Мои черничные ночи» (2007)
Басков пер., 1/3
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Молодая женщина Элизабет, прошедшая через множество разочарований, ищет себя и пытается залечить разбитое сердце. По мере того как заживают сердечные раны, мимолётные встречи с незнакомыми людьми ведут её к новым и неизведанным страницам жизни. Будь то мечтательный владелец ночного кафе или невезучая девушка-игрок, делающая Элизабет отчаянное предложение, или несчастный полицейский и его непокорная жена — все эти люди помогают Элизабет изменить взгляд на жизнь. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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