О фильме: Молодая женщина Элизабет, прошедшая через множество разочарований, ищет себя и пытается залечить разбитое сердце. По мере того как заживают сердечные раны, мимолётные встречи с незнакомыми людьми ведут её к новым и неизведанным страницам жизни. Будь то мечтательный владелец ночного кафе или невезучая девушка-игрок, делающая Элизабет отчаянное предложение, или несчастный полицейский и его непокорная жена — все эти люди помогают Элизабет изменить взгляд на жизнь. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.