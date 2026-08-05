Идеальный мастер-класс по керамике для первого знакомства с глиной и ангобами. Лепят и расписывают за 1 занятие декоративную тарелку. А какой она будет, выбирать только тебе. Долька апельсина или котик, а может быть тебе больше по душе идея сделать тарелку в форме яичницы-глазуньи или облака? Можно всё! Длительность: 1,5- 2 часа. Забрать изделие можно через 5 недель после мастер-класса. С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.