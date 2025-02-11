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«Леди и бродяга» (1955)

Camper Bistro
Садовая улица, 62

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Трогательная и захватывающая история сближения двух абсолютно разных собак - породистой комнатной неженки и обычной дворняги. Изящная и пушистая как игрушка, коккер-спаниельша Леди была любимицей хозяев, пока в их семье не появился младенец. Надетый намордник стал последней каплей, подтолкнувшей обиженную героиню к бегству. Но на улице ее поджидала целая куча опасностей, о существовании которых она даже не подозревала. И тогда на помощь миниатюрной черноглазой красотке пришел пес Бродяга, благородство которого было не в породе, а в душе. Запись в тг @camperbistro

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