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Кино в особняке: «Ветер крепчает» (2013)

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1100₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолет и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни – прекрасную Наоко. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается глинтвейн или попкорн.

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