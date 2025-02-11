О фильме: История о двух бывших возлюбленных подростках. Никто из них не жил жизнью, которую они представляли и никто не может забыть страстную первую любовь, которая изменила всю жизнь. И вот обоих зовут на похороны их наставника, который когда-то дал им приют... Бронирование (в тг) — @vseklassnoo