«Лучшее во мне» (2014)
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: История о двух бывших возлюбленных подростках. Никто из них не жил жизнью, которую они представляли и никто не может забыть страстную первую любовь, которая изменила всю жизнь. И вот обоих зовут на похороны их наставника, который когда-то дал им приют... Бронирование (в тг) — @vseklassnoo
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