Шоу-ревю «Illusio. Повелитель грез» построено по классическому сказочному принципу и рассказывает о путешествии главного героя — Автора, который ищет вдохновение. Он открывает волшебную белую дверь и отправляется в ирреальный мир, полный сюрпризов и удивительных историй. Ты увидишь квинтэссенцию стилей и жанров, созданных за эти 10 лет, а также полюбившиеся фрагменты различных шоу. Тебя ждет невероятный калейдоскоп костюмов, разработанных ведущими дизайнерами России, и захватывающие приключения на Луне, земле, в воздухе и под землей!