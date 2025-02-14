Что такое идеальное свидание? Команда Особняка Мясникова собрала романтические сценарии, которые ты сможешь прожить за один вечер с твоим любимым человеком: мастер-классы, ужин из трёх курсов блюд в сопровождении живой музыки, игристое, профессиональная фотосъемка. Вечер, который останется в памяти на всю жизнь.