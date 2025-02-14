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«Идеальное свидание». Особенная программа ко Дню всех влюбленных

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

от 28000₽ до 33000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Что такое идеальное свидание? Команда Особняка Мясникова собрала романтические сценарии, которые ты сможешь прожить за один вечер с твоим любимым человеком: мастер-классы, ужин из трёх курсов блюд в сопровождении живой музыки, игристое, профессиональная фотосъемка. Вечер, который останется в памяти на всю жизнь.

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